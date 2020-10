Lutto nel giornalismo campano Addio a Rosario Mazzitelli

Leggi su 2anews

(Di venerdì 30 ottobre 2020), 71 anni, di Portici, giornalista professionista, vicepresidente di Ussi Campania, storico addetto stampa del Circolo Canottieri Napoli. Tutto ilè in. E’ morto oggi, 71 anni, di Portici, giornalista professionista, vicepresidente di Ussi Campania, storico addetto stampa del Circolo Canottieri Napoli e riferimento stampa del Comitatodella FIN. Un uomo di altri tempi che ha svolto il suo lavoro con passione e professionalità. Era tifoso del Napoli e seguiva con orgoglio tutte le gare campane di nuoto, di pallanuoto, di vela del Circolo Canottieri Napoli. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per Covid in terapia intensiva. Questo ...