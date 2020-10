L'Ue alza le mani: non abbiamo potere sulla gestione locale dell'emergenza Covid (Di venerdì 30 ottobre 2020) ​AGI - Gli unici responsabili nella gestione della pandemia sono gli Stati Membri. Lo mette per iscritto la Commissione Europea in una lettera visionata dall'AGI in risposta a una missiva ricevuta nel luglio scorso dal Comitato Noi Denunceremo, che raccoglie i familiari delle vittime del Covid, in particolare nelle province di Bergamo e Brescia. La Commissione 'sapeva' dal 24 febbraio Un passaggio importante della missiva è quello da cui si evince che la Commissione 'sapeva' dal 24 febbraio quello che stava succedendo in Italia. Nella lettera di risposta, la Commissione assicura di “essere consapevole dell'elevato numero di casi e decessi di Covid 19 in Italia, sia tra gli anziani che tra i ... Leggi su agi (Di venerdì 30 ottobre 2020) ​AGI - Gli unici responsabili nellaa pandemia sono gli Stati Membri. Lo mette per iscritto la Commissione Europea in una lettera visionata dall'AGI in risposta a una missiva ricevuta nel luglio scorso dal Comitato Noi Denunceremo, che raccoglie i familiarie vittime del, in particolare nelle province di Bergamo e Brescia. La Commissione 'sapeva' dal 24 febbraio Un passaggio importantea missiva è quello da cui si evince che la Commissione 'sapeva' dal 24 febbraio quello che stava succedendo in Italia. Nella lettera di risposta, la Commissione assicura di “essere consapevole'elevato numero di casi e decessi di19 in Italia, sia tra gli anziani che tra i ...

sakurachan84 : @Ladybird209 Sicuro che rompe su quello ?? il padre alza le mani in difesa perchè 'io proprio non posso parlare' ???????? - NoEli_protested : @_heresallie Ahahahaha e che non lo sai?! Lui fa le cose così, per merito altrui. Alza le mani per toccare la palla… - ila_lom : RT @theunknovn: non pensare a domani alza al cielo le mani meglio ubriachi che infami - 1marcoo : @faban82 @danielamartani Se usate male evidentemente si. Tutti le indossano male. Tocca alza abbassa... si pensa, m… - jovinco82 : @StanisLaRochele Ma se Gattuso gli alza le mani dici che migliora? -

Ultime Notizie dalla rete : alza mani L'Ue alza le mani: non abbiamo potere sulla gestione locale dell'emergenza Covid AGI - Agenzia Italia Un Dpcm e mille dubbi, il Comune di Mantova alza le mani: «Non chiedete a noi»

L'assessore Rebecchi: spesso invitiamo le persone a scrivere anche alla Prefettura che rappresenta il governo centrale sul territorio ...

La Storia, il Potere, i re e... Cromwell

Si alza facendosi il segno della croce. Le mani dei presenti si muovono imitandola e si muove anche la sua; ma poi la ferma, stringendo appena il pugno. Le donne la guardano per l'ultima volta. Poi si ...

L'assessore Rebecchi: spesso invitiamo le persone a scrivere anche alla Prefettura che rappresenta il governo centrale sul territorio ...Si alza facendosi il segno della croce. Le mani dei presenti si muovono imitandola e si muove anche la sua; ma poi la ferma, stringendo appena il pugno. Le donne la guardano per l'ultima volta. Poi si ...