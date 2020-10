Luca Guadagnino e “We are who we are”: siamo chi siamo ma prima dobbiamo capirlo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il debutto del regista palermitano alla regia di una serie televisiva non poteva essere più spinoso di così. Otto puntate co-prodotte da Sky che raccontano i millennials e le loro famiglie, per oltrepassare il dualismo tra ciò che siamo e quello che vorremmo provare a essere Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il debutto del regista palermitano alla regia di una serie televisiva non poteva essere più spinoso di così. Otto puntate co-prodotte da Sky che raccontano i millennials e le loro famiglie, per oltrepassare il dualismo tra ciò chee quello che vorremmo provare a essere

“We Are Who We Are”. Blood Orange nell’episodio finale della serie di Luca Guadagnino

Il finale di stagione ruoterà intorno al live di Devonté Hynes (aka Blood Orange) registrato al Club Locomotive di Bologna, evento a cui partecipano i due protagonisti della serie.

