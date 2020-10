Luca Barbareschi e il Teatro Eliseo lasciano l'UTR, Unione dei Teatri di Roma (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luca Barbareschi si dimette dall'Unione dei Teatri di Roma. Il Teatro Eliseo di Roma e il suo direttore artistico Luca Barbareschi hanno infatti annunciato l'uscita dalla UTR , Unione dei Teatri di ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020)si dimette dall'deidi. Ildie il suo direttore artisticohanno infatti annunciato l'uscita dalla UTR ,deidi ...

