Luca Argentero schifato: denuncia Signorini (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dura reazione dell’attore e della compagna Cristina Marino contro Signorini e Brindani che hanno pubblicato le foto della loro piccola: pronte le carte bollate La coppia parla di rispetto e di diritti violati e evidenzia come non due pixellini sul viso per non rendere riconoscibile un minore. “Ci sentiamo privati del diritto di decidere se pubblicare le immagini di nostra figlia o no” Le foto della piccola Nina suiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dura reazione dell’attore e della compagna Cristina Marino controe Brindani che hanno pubblicato le foto della loro piccola: pronte le carte bollate La coppia parla di rispetto e di diritti violati e evidenzia come non due pixellini sul viso per non rendere riconoscibile un minore. “Ci sentiamo privati del diritto di decidere se pubblicare le immagini di nostra figlia o no” Le foto della piccola Nina suiArticolo completo: dal blog SoloDonna

_DAGOSPIA_ : A CHI HAI DETTO ''FATE SCHIFO''? - ''CHI'' E ''OGGI'' RISPONDONO PER LE RIME A LUCA ARGENTERO… - takaperfect : RT @_diana87: Il giovedì sera su Rai1: Luca Argentero dottore, Luca Argentero pizzaiolo, Luca Argentero per Gilette #DocNelleTueMani - 9194_cf : @riotqueer666 Sembra una scena presa da 'Diverso da chi', manca Luca Argentero - TGfvip2020 : Signorini preparati alla querela di Argentero. Bye bye ?? #gfvip - RitaOrsini97 : RT @AlbertoFuschi: #DocNelleTueMani registra 7 milioni di telespettatori e il 28,3% in un solo episodio ?? Altro record per Luca Argentero #… -