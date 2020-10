Luca Argentero, la foto di sua figlia sui giornali: "Siamo schifati" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le foto della figlia di Luca Argentero e Cristina Marino pubblicate su Chi e Oggi senza pixel fanno infuriare l'attore e la sua compagna: 'Siamo schifati e indignati'. Luca Argentero e Cristina Marino sono arrabiatissimi contro Alfonso Signorini e Umberto Brindani: il direttore di Chi e di Oggi hanno pubblicato la fotografia della figlia dell'attore solo parzialmente coperta e quindi riconoscibile. Luca Argentero e Cristina Marino hanno avuto la loro prima figlia lo scorso 20 maggio e da allora non hanno mai fatto vedere il volto di Nina Speranza nelle foto pubblicate sui social. Oggi i due hanno deciso di mostrarlo con un video condiviso sugli account ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ledelladie Cristina Marino pubblicate su Chi e Oggi senza pixel fanno infuriare l'attore e la sua compagna: 'e indignati'.e Cristina Marino sono arrabiatissimi contro Alfonso Signorini e Umberto Brindani: il direttore di Chi e di Oggi hanno pubblicato lagrafia delladell'attore solo parzialmente coperta e quindi riconoscibile.e Cristina Marino hanno avuto la loro primalo scorso 20 maggio e da allora non hanno mai fatto vedere il volto di Nina Speranza nellepubblicate sui social. Oggi i due hanno deciso di mostrarlo con un video condiviso sugli account ...

