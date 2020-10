Luca Argentero e Cristina Marino, violata la privacy della figlia: «Siamo indignati, schifati e rammaricati» (Di venerdì 30 ottobre 2020) È uno sfogo amaro quello che Luca Argentero e Cristina Marino affidano ai social dopo aver visto violata la privacy della loro figlia Nina. Nata lo scorso maggio, la piccola era stata preservata da ogni apparizione pubblica finché alcuni settimanali non ne hanno divulgato le foto. Un gesto “molto spiacevole che ci fa essere schifati e indignati”: così i genitori di Nina si sono espressi su Instagram tramite inusuali storie di coppia condivise sull’account social di Cristina. Leggi anche >> Jessica Antonini e Davide ne “Il piacere di osare”: intrepidi in versione ‘50 sfumature’ figlia Luca ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) È uno sfogo amaro quello cheaffidano ai social dopo aver vistolaloroNina. Nata lo scorso maggio, la piccola era stata preservata da ogni apparizione pubblica finché alcuni settimanali non ne hanno divulgato le foto. Un gesto “molto spiacevole che ci fa essere”: così i genitori di Nina si sono espressi su Instagram tramite inusuali storie di coppia condivise sull’account social di. Leggi anche >> Jessica Antonini e Davide ne “Il piacere di osare”: intrepidi in versione ‘50 sfumature’...

