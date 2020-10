Luca Argentero e Cristina Marino “indignati e schifati”: c’entra la figlia Nina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la prima volta da pochi mesi. I due attori hanno avuto una femminuccia, Nina Speranza, e nonostante abbiano dato il lieto annuncio su Instagram e abbiano spesso pubblicato ritratti di famiglia o istantanee della loro bambina mai hanno mostrato il suo viso. Per questo motivo adesso si sono infuriati per le fotografie della figlia Nina pubblicate da due settimanali. In una serie di storie Instagram condivise sul profilo di Cristina Marino, lei a Luca Argentero hanno registrato dei video per contestare la violazione da parte di due riviste, accusando direttamente i direttori di testata e difendendo il diritto di scegliere se, come e quando ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)sono diventati genitori per la prima volta da pochi mesi. I due attori hanno avuto una femminuccia,Speranza, e nonostante abbiano dato il lieto annuncio su Instagram e abbiano spesso pubblicato ritratti di famiglia o istantanee della loro bambina mai hanno mostrato il suo viso. Per questo motivo adesso si sono infuriati per le fotografie dellapubblicate da due settimanali. In una serie di storie Instagram condivise sul profilo di, lei ahanno registrato dei video per contestare la violazione da parte di due riviste, accusando direttamente i direttori di testata e difendendo il diritto di scegliere se, come e quando ...

