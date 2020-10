Luca Argentero e Cristina Marino furenti: pubblicate le foto della figlia neonata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le parole di Luca Argentero e Cristina Marino vengono affidate ad un post congiunto che lascia poco spazio a repliche, scuse o interpretazioni. Luca Argentero e Cristina Marino: è nata la figlia Nina Speranza I due felici genitori da poco, Nina Speranza Argentero è nata nel maggio scorso in pieno lockdown, hanno scritto: “Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola “rispetto” venga a mancare davanti al denaro. Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata…è immorale venire meno alla volontà di un genitore, è in altrettanto modo illegale postare il viso ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le parole divengono affidate ad un post congiunto che lascia poco spazio a repliche, scuse o interpretazioni.: è nata laNina Speranza I due felici genitori da poco, Nina Speranzaè nata nel maggio scorso in pieno lockdown, hanno scritto: “Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola “rispetto” venga a mancare davanti al denaro. Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di unavenga pubblicata…è immorale venire meno alla volontà di un genitore, è in altrettanto modo illegale postare il viso ...

