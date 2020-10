Lotteria Italia, i biglietti vincenti di oggi venerdì 30 ottobre 2020 ai “Soliti Ignoti – Il ritorno” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lotteria Italia è la Lotteria nazionale che, oltre al primo premio indicato sul biglietto, offre la possibilità di vincere tanti altri premi. L’estrazione dei premi principali avviene tradizionalmente il 6 gennaio durante la trasmissione del programma televisivo associato a Lotteria Italia. Come si gioca alla Lotteria Italia Con il biglietto di Lotteria Italia 2020 è possibile partecipare all’estrazione dei premi comunicati durante l’edizione giornaliera della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il ritorno” in onda su Rai1 dal 5 ottobre 2020 all’11 dicembre 2020 e dal 21 dicembre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020)è lanazionale che, oltre al primo premio indicato sul biglietto, offre la possibilità di vincere tanti altri premi. L’estrazione dei premi principali avviene tradizionalmente il 6 gennaio durante la trasmissione del programma televisivo associato a. Come si gioca allaCon il biglietto diè possibile partecipare all’estrazione dei premi comunicati durante l’edizione giornaliera della trasmissione televisiva “Soliti– Il ritorno” in onda su Rai1 dal 5all’11 dicembree dal 21 dicembre ...

Emilio OrlandoRiuscivano a scovare, tra i Gratta e Vinci distribuiti in tutta Italia, i biglietti con le vincite massime e poi li incassavano. In quattro anni il gruppo di dipendenti infedeli ...

Verona-Venezia, gialloblù al quarto turno di Coppa Italia

Il Verona approda dopo i rigori al quarto turno di Coppa Italia. La partita termina 6-4 dopo i calci di rigore. Servono i rigori per... Scopri di più ...

