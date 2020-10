Lombardia | Consiglio Regione | martedì seduta dedicata ad atti di indirizzo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Milano, 30 nov. (Adnkronos) -aglidiquella convocata dal presidente delregionale della, Alessandro Fermi, per martedì 3 novembre dalle ore 10 alle 19. I lavori si apriranno con lo svolgimento del question time che prevede la trattazione di interrogazioni e interpellanze a risposta immediata. Saranno quindi discusse sette mozioni che riguarderanno sperimentazione del 'casco refrigerante' presso i centri oncologici (prima firmataria Alessandra Cappellari, Lega), misure urgenti di contrasto all'epidemia da Covid-19 (primi firmatari Niccolò Carretta del Gruppo Misto e Elisabetta Strada dei Lombardi Civici Europeisti), predisposizione di un piano regionale Rsa per fronteggiare la ripresa dell'epidemia da Covid-19 (primo ...

mtracca : @kikkakokkakikka @claudioit961 Sono convinta che sia così,ma per i tanti sospettosi consiglio di scaricare le segue… - ExPartibus : Consiglio regionale Lombardia, seduta del 3 novembre 2020 - - pietro_riccio : Consiglio regionale Lombardia, seduta del 3 novembre 2020 - - Affaritaliani : Ordine Giornalisti Lombardia, elezioni del Consiglio rinviate - Affaritaliani : Ordine dei Giornalisti della Lombardia Le elezioni del Consiglio sono rinviate -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Consiglio

ExPartibus

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, per martedì 3 novembre dalle ore 10 alle ...Lockdown Lombardia-Campania o nazionale ... in agenda la prossima settimana. Il presidente del Consiglio parlerà alle Camere il 4 novembre, di conseguenza è probabile che un testo entro in vigore ...