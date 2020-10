Lombardia | bollettino da scenario 4 | quasi 10mila contagi | Milano in ginocchio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L'inviata milanese di Tagadà ha anticipato a Tiziana Panella ildella, che dà conto di una situazione epidemiologica che continua a peggiorare giorno dopo giorno. La curva deinon solo non conosce ancora flessioni, ma anzi continua ad essere ritoccata verso l'alto a suon di tristi record: oggi, venerdì 30 ottobre, sono 8.950 i nuovi positivi al coronavirus, a fronte di un aumento di 343 ricoveri di pazienti con sintomi e di 25 persone trasferite in terapia intensiva. La situazione più critica si conferma nella provincia di, dove sono stati registrati 3.976 casi in più rispetto a ieri: l'impressione è che il lockdown in queste aree non può essere più rimandato, dato che la situazione complessiva della ...