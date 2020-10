Lombardia: 8.960 nuovi positivi Terapia intensiva +25, Bergamo: 349 casi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono 8.960 i positivi in Lombardia venerdì 30 ottobre, cifra mai raggiunta prima, così come è record il numero di tamponi effettuati (46.892), per una percentuale pari al 19,1%, in netta crescita rispetto a giovedì (17,1%). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono 8.960 iinvenerdì 30 ottobre, cifra mai raggiunta prima, così come è record il numero di tamponi effettuati (46.892), per una percentuale pari al 19,1%, in netta crescita rispetto a giovedì (17,1%).

