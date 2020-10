Lockdown morbido tra dieci giorni: cosa chiude il 9 novembre? (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Italia è ormai a un passo dallo scenario 4, quello più grave, previsto quando il valore di Rt abbia superato l’1,5. Con i 26.831 contagiati di ieri questa prospettiva diventa sempre più probabile. Ed è quella che prevede il Lockdown: quali sono le regioni che rischiano di più e cosa potrebbe chiudere Lo scenario 4 è caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo” e prevede, in caso di persistenza, “misure molto aggressive”. E’ infatti molto probabile, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, che il valore di Rt abbia superato l’1,5 registrato nel monitoraggio del ministero della Salute e Iss della scorsa settimana e riferito al periodo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Italia è ormai a un passo dallo scenario 4, quello più grave, previsto quando il valore di Rt abbia superato l’1,5. Con i 26.831 contagiati di ieri questa prospettiva diventa sempre più probabile. Ed è quella che prevede il: quali sono le regioni che rischiano di più epotrebbere Lo scenario 4 è caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo” e prevede, in caso di persistenza, “misure molto aggressive”. E’ infatti molto probabile, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, che il valore di Rt abbia superato l’1,5 registrato nel monitoraggio del ministero della Salute e Iss della scorsa settimana e riferito al periodo ...

LuciaLaVita1 : RT @matteoc1951: Speriamo nel buonsenso delle persone - Caffe_Graziella : RT @matteoc1951: Speriamo nel buonsenso delle persone - infoitinterno : Italia nello scenario 3, ipotesi Lockdown morbido: prossima stretta probabile dal 9 novembre - SOLARLIFE : RT @fra_tante2: Lockdown morbido in arrivo in Italia, Conte: 'Aspettiamo 15 giorni' - La Stampa #VAFFANCULO - tifosipalermoit : qualora la curva dei contagi dovesse continuare a salire, l’Italia potrebbe entrare in un lockdown morbido : di co… -