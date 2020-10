Lockdown Italia, tutti gli scenari: le novità dei nuovi Dpcm (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA - C'è un valore sul quale sono fissati gli occhi di tutti gli esperti. Quello dell'indice di trasmissione del virus che non deve mai superare 1,5. Anzi, in realtà non dovrebbe salire sopra l'1. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA - C'è un valore sul quale sono fissati gli occhi digli esperti. Quello dell'indice di trasmissione del virus che non deve mai superare 1,5. Anzi, in realtà non dovrebbe salire sopra l'1. ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - LegaSalvini : #Siri: ??Un nuovo lockdown in Italia, magari di due settimane o un mese? Sarebbe un’altra decisione irrazionale. È… - Mariang47614228 : RT @antonio_bordin: C’è un’Italia favorevole al #lockdown totale: è l’Italia dei garantiti, dei dipendenti pubblici, dei parassiti, della f… - marymonsalvev : RT @RadioSavana: Spettacolo a Taranto, migliaia di cittadini contro lockdown e governo Conte: 'Noi non vogliamo sussidi perchè abbiamo una… -