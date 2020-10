"Lo sto sentendo ora, dalle finestre di casa mia". Myrta Merlino, in diretta a L'Aria che tira la fine di Conte? | Video (Di venerdì 30 ottobre 2020) "dalle mie finestre in questo momento sento le voci rabbiose di chi protesta". Myrta Merlino tira la sveglia a Giuseppe Conte. A casa per isolamento fiduciario, la conduttrice di L'Aria che tira si collega con il suo sostituto pro tempore David Parenzo si mostra pessimista sull'epidemia di coronavirus. "La mia sensazione è che il Covid si sia abbattuto su un Paese pieno zeppo di problemi. Mentre all'altro giro eravamo solidali e coesi, a questo giro sappiamo che non è andato tutto bene, quindi siamo gli uni contro gli altri armati. Gli italiani hanno paura, secondo molti la chiusura andrà fatta ma chi è che dice lockdown? I garantiti", quelli cioè che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) "miein questo momento sento le voci rabbiose di chi protesta".la sveglia a Giuseppe. Aper isolamento fiduciario, la conduttrice di L'chesi collega con il suo sostituto pro tempore David Parenzo si mostra pessimista sull'epidemia di coronavirus. "La mia sensazione è che il Covid si sia abbattuto su un Paese pieno zeppo di problemi. Mentre all'altro giro eravamo solidali e coesi, a questo giro sappiamo che non è andato tutto bene, quindi siamo gli uni contro gli altri armati. Gli italiani hanno paura, secondo molti la chiusura andrà fatta ma chi è che dice lockdown? I garantiti", quelli cioè che ...

igotagirlcrush_ : mi sto sentendo male a leggere alcuni tweet - ixcaruswalls : @gooldenxhs no edd mi sto sentendo male e non sto scherzando - ixcaruswalls : @gioxh4z grazie mado mi sto sentendo male - louisxarms : @fallingvstyles Io mi sto sentendo male - TAEJUNSWEETCRY_ : @sejunieluv NON MI STO SENTENDO MOLTO BENE, MA LI VEDI I CAPELLI????????? -