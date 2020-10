Lo Spallanzani vuole Crisanti: ma il docente critica i test rapidi e la trattativa si ferma (Di venerdì 30 ottobre 2020) a Roma allo ? Sembrava fatta, ma la trattativa sta saltando. Non è calcio mercato, ma ci assomiglia. Dopo la rottura con il governatore del Veneto, , il professor , originario di Roma, ma docente dell'... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) a Roma allo ? Sembrava fatta, ma lasta saltando. Non è calcio mercato, ma ci assomiglia. Dopo la rottura con il governatore del Veneto, , il professor , originario di Roma, madell'...

Crisanti a Roma allo Spallanzani? Sembrava fatta, ma la trattativa sta saltando. Non è calcio mercato, ma ci assomiglia. Dopo la rottura con il governatore del Veneto, Luca Zaia, il ...

Coronavirus, Zangrillo, Crisanti, Bassetti e Galli: lotte (di classe) tra virologi

Casomai ottimista» — e però lo chiamano lo stesso, perché c’era anche lui, il 27 luglio scorso, al Senato, a quel convegno voluto dal leghista Armando ... stia per trasferirsi allo Spallanzani di Roma ...

