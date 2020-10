Liverpool, Van Dijk operato al ginocchio: ora la riabilitazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Liverpool, INGHILTERRA, - "Virgil van Dijk ha subito un intervento chirurgico al legamento del ginocchio in seguito all'infortunio che ha subito all'inizio di questo mese" . A comunicarlo, attraverso ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020), INGHILTERRA, - "Virgil vanha subito un intervento chirurgico al legamento delin seguito all'infortunio che ha subito all'inizio di questo mese" . A comunicarlo, attraverso ...

Il Liverpool comunica che è perfettamente riuscito l'intervento ai legamenti del ginocchio di Virgil van Dijk. Il difensore olandese inizia il percorso di riabilitazione, ma non viene fornita una ...

Klopp adatterà Henderson come difensore centrale in assenze di Van Dijk e Fabinho

In virtù dell’assenza di Van Dijk, fuori per circa nove mesi ... Non si tratta ovviamente di una soluzione definitiva, visto che il Liverpool ha già in programma di intervenire a gennaio per trovare ...

