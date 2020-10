Liverpool, Klopp nei guai: anche Fabinho ko, Atalanta a rischio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Liverpool deve registrare anche l’infortunio di Fabinho. Il duttile giocatore brasiliano a rischio per la gara di Champions League Una nuova tegola per Klopp e il Liverpool. Il tecnico dei ‘Reds’ aveva individuato in Fabinho il sostituto nel cuore della difesa di van Dijk, fuori per diversi mesi dopo il grave infortunio al ginocchio. Si è fermato però anche il brasiliano come annunciato da Klopp in conferenza stampa, con l’ex Monaco che salterà sicuramente la gara di Premier contro il West Ham. Fabinho rischia seriamente di non esserci neanche martedì per la sfida di Champions League con l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ildeve registrarel’infortunio di. Il duttile giocatore brasiliano aper la gara di Champions League Una nuova tegola pere il. Il tecnico dei ‘Reds’ aveva individuato inil sostituto nel cuore della difesa di van Dijk, fuori per diversi mesi dopo il grave infortunio al ginocchio. Si è fermato peròil brasiliano come annunciato dain conferenza stampa, con l’ex Monaco che salterà sicuramente la gara di Premier contro il West Ham.rischia seriamente di non esserci nemartedì per la sfida di Champions League con l’. Leggi su Calcionews24.com

Una nuova tegola per Klopp e il Liverpool. Il tecnico dei ‘Reds’ aveva individuato in Fabinho il sostituto nel cuore della difesa di van Dijk, fuori per diversi mesi dopo il grave infortunio al ...

Liverpool-West Ham, pronostico e streaming gratis: la gara in diretta LIVE Hesgoal

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson, Alexander-Arnold, Rhys, Gomez, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Manè, Salah, Jota, Firmino. Allenatore: Jürgen Klopp. Qui West Ham Il West Ham, nonostante l’ultima ...

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson, Alexander-Arnold, Rhys, Gomez, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Manè, Salah, Jota, Firmino. Allenatore: Jürgen Klopp. Qui West Ham Il West Ham, nonostante l'ultima ...