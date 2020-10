Liverpool, il progetto per la riapertura di Anfield ai tifosi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Liverpool si muove per permettere ai propri tifosi di tornare ad Anfield. Nelle intenzioni del club campione d’Inghilterra – scrive il Liverpool Echo – c’è un progetto che permetterà a 12.500 tifosi di poter entrare nell’impianto in tutto sicurezza. La Premier ha deciso di posticipare alla prossima Primavera il ritorno del pubblico negli stadi vista la curva in crescita dei contagi da coronavirus, con i ‘Reds’ che stanno comunque continuando a pianificare il piano per la riapertura secondo le disposizioni in merito al protocollo Covid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilsi muove per permettere ai propridi tornare ad. Nelle intenzioni del club campione d’Inghilterra – scrive ilEcho – c’è unche permetterà a 12.500di poter entrare nell’impianto in tutto sicurezza. La Premier ha deciso di posticipare alla prossima Primavera il ritorno del pubblico negli stadi vista la curva in crescita dei contagi da coronavirus, con i ‘Reds’ che stanno comunque continuando a pianificare il piano per lasecondo le disposizioni in merito al protocollo Covid. Leggi su Calcionews24.com

Con il Covid nel calcio torna la voglia di Superlega

Liverpool e Manchester United sono tra i principali promotori insieme alla Fifa di un "nuovo" progetto: 18 squadre di cui una dozzina da Spagna, Italia, Germania, Francia e Inghilterra, finanziamento ...

