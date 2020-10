LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: tracciato mosso per attaccanti! Finale insidioso (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della tappa odierna – La cronaca della nona tappa – Le pagelle della nona tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2020. Saranno 185 i chilometri da affrontare tra Castro Urdiales e Suances, lungo la costa cantabrica, per una frazione il cui scenario potrebbe favorire o una fuga da lontano da parte di qualche finisseur, o una conclusione in una volata a ranghi ridotti. L’ultima parte della tappa è molto vallonata e difficile da amministrare. I primi due terzi della tappa ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dellaodierna – La cronaca della nona– Le pagelle della nona– La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella decimadellaa España. Saranno 185 i chilometri da affrontare tra Castro Urdiales e Suances, lungo la costa cantabrica, per una frazione il cui scenario potrebbe favorire o una fuga da lontano da parte di qualche finisseur, o una conclusione in una volata a ranghi ridotti. L’ultima parte dellaè molto vallonata e difficile da amministrare. I primi due terzi della...

Roxan_live : Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquinaaaa JAKSJAKJSKAJs me meo - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: 1’20” di vantaggio per Bagües e Osorio a 37 km dal traguardo… - sportface2016 : #ciclismo #VueltaAEspana 2020: segui il LIVE della nona tappa, tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - blab_live : #LaVuelta20: entra nel vivo l’ultimo grande giro della stagione! Analisi, #pronostici, quote antepost e favoriti ta… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Roglic vince la sfida con Carapaz. Classifica e highlights -