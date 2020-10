LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: Ascierto a lavoro sul progetto per un vaccino a sequenza genetica (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL CORONAVIRUS 23.52 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al vaccino per il Coronavirus. 23.30 Il Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca annuncia: “Vi annuncio che il professor Ascierto è il capofila di un progetto per un vaccino a sequenza genetica con la collaborazione dell’ospedale Spallanzani e un ospedale di Milano; appena arriverà, l’equipe provvederà a distribuire il vaccino alle persone che ne hanno bisogno“. 21.00 ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL CORONAVIRUS 23.52 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi alper il Coronavirus. 23.30 Il Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca annuncia: “Vi annuncio che il professorè il capofila di unper uncon la collaborazione dell’ospedale Spallanzani e un ospedale di Milano; appena arriverà, l’equipe provvederà a distribuire ilalle persone che ne hanno bisogno“. 21.00 ...

