LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: nuovo DPCM settimana prossima? Possibile lockdown in Italia (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 12.05: La Gran Bretagna ha superato la soglia di 960mila contagi dall’inizio della pandemia. E’ quanto si apprende dalle fonti britanniche. 09.20 Matteo Salvini aveva aperto all’idea di un lockdown, ma poi ha fatto dietrofront. 08.58 Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender hanno annunciato un semi-lockdown dal 2 novembre. Ieri quasi 19mila contagi. 08.46 Sergio Mattarella, in occasione della giornata del risparmio: “Il risparmio, tradizionale patrimonio del nostro Paese, la cui tutela è sancita dalla Costituzione, può concorrere alla ripartenza. La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 12.05: La Gran Bretagna ha superato la soglia di 960mila contagi dall’inizio della pandemia. E’ quanto si apprende dalle fonti britanniche. 09.20 Matteo Salvini aveva aperto all’idea di un, ma poi ha fatto dietrofront. 08.58 Angela Merkel e i ministri presidenti dei Laender hanno annunciato un semi-dal 2 novembre. Ieri quasi 19mila contagi. 08.46 Sergio Mattarella, in occasione della giornata del risparmio: “Il risparmio, tradizionale patrimonio del nostro Paese, la cui tutela è sancita dalla Costituzione, può concorrere alla ripartenza. La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi hanno ...

