LIVE Covid-19 | notizie in DIRETTA | Italia verso il lockodown secondo l’Iss | stop alle scuole in Campania da lunedì

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 14.48:dell’infanzia ina partire da lunedì. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione. Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da.19. Loè a partire da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre prossimi. 14.45: L’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso al Corriere della Sera: “Sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese. Siamo ancora in tempo per non arrivare a quei numeri. Mancano posti in ospedale, si è perso ...