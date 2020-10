LIVE Covid-19 | notizie in DIRETTA | continuano gli scontri a Firenze Gli Stati Uniti hanno superato 9 milioni di positivi

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 23.00 Chiuse le scuole superiori anche in Basilicata, si continuerà con la didattica a distanza. E’ una delle disposizioni contenute nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vito Bardi, per contrastare e contenere il diffondersi del-19. 22.45gli. Seconda carica della polizia nel centro di, dopo una prima che ha fatto indietreggiare il corteo non autorizzato di circa 50 metri. 22.30 Il virus compare a Wuhan a dicembre: l’11 gennaio è confermata la prima vittima nel Paese e il 13 il primo decesso fuori confine, in Thailandia. 22.15 Gli ...