LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: atteso un nuovo DPCM settimana prossima. Italia verso il lockdown? (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 08.30 Repubblica parla di un possibile nuovo DPCM atteso per la prossima settimana, si preannunciano altre restrizioni: l’obiettivo è quello di evitare un nuovo lockdown generalizzato. 08.18 La Commissione Europea ha deciso di stanziare 220 milioni di euro per aiutare le Nazioni più colpite. 08.06 Guido Bertolaso, ex campo della Protezione Civile: “A fine novembre saremo come a fine marzo, con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta Italia”. 07.55 Superata la soglia dei 45 milioni di casi in tutto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 08.30 Repubblica parla di un possibileper la, si preannunciano altre restrizioni: l’obiettivo è quello di evitare ungeneralizzato. 08.18 La Commissione Europea ha deciso di stanziare 220 milioni di euro per aiutare le Nazioni più colpite. 08.06 Guido Bertolaso, ex campo della Protezione Civile: “A fine novembre saremo come a fine marzo, con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta”. 07.55 Superata la soglia dei 45 milioni di casi in tutto il ...

