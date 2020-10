Little Pieces Of Marmelade, One Cup of Happiness: testo e video (Di venerdì 30 ottobre 2020) Little Pieces Of Marmelade, la band del gruppo di Manuel Agnelli di X Factor 2020, presenta alla prima serata dei Live l’inedito One Cup of Happiness. In occasione della prima serata dei live di X Factor 2020, i Little Pieces of Marmelade, band scelta da Manuel Agnelli per la sua categoria, hanno presentato il loro inedito … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020)Of, la band del gruppo di Manuel Agnelli di X Factor 2020, presenta alla prima serata dei Live l’inedito One Cup of. In occasione della prima serata dei live di X Factor 2020, iof, band scelta da Manuel Agnelli per la sua categoria, hanno presentato il loro inedito … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

XFactor_Italia : È arrivato il momento di fare sul serio per i Little Pieces of Marmelade! E il palco di #XF2020 sta già tremando… ?? - CronacheMc : MUSICA - Con l’inedito 'One cup of happiness' il duo power-rock di Filottrano, nella squadra di Manuel Agnelli, ha… - ParodiAl : @Sciandi ma dei Little Pieces of Marmelade non mi dici niente? - destraOsinistra : Youtube alle 11:30 #XFactor2020 @XFactor_Italia 1 Blind - 17717 2 Melancholia - 13038 3 Casadilego - 9239 4 MYDRAM… - labruzze4 : RT @MangiaAgnelli: Pensate solo alle ragazzine 13enni che leggono su Spotify “Little Pieces of Marmelade” pensando sia una boyband sdolcina… -