L'Italia "viaggia" verso lo scenario 4: situazione critica in 11 regioni, il dato della Campania (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl quadro epidemiologico descritto nel report settimanale delle regioni a cura della Cabina di Regia precede l'adozione delle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020. L'epidemia in Italia è in ulteriore peggioramento, con un numero di nuovi casi segnalati quasi raddoppiato rispetto alla settimana del 12-18 ottobre 2020 (100.446 casi rispetto a 52.960 casi nella settimana precedente), compatibile ancora complessivamente con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. Si segnala che in alcune regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Si osserva una sempre ...

