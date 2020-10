L' Italia verso lo scenario 4 | così può scattare il lockdown

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Luca Sablone Se i contagi non diminuiranno potrebbela misura più drastica. Zone rosse, scuole e attività: ecco quali sono le misure "molto aggressive" che rischiamo di subire Torna l'incubo di quella parola che solo a sentirla o a leggerla fa venire i brividi. Non solo perché ci riporta alle drammatiche immagini della scorsa primavera in cui ogni giorno morivano centinaia di persone, ma anche perché l'ombra di un'altra serrata totale fa davvero paura soprattutto a quelle attività che sono state già colpite in queste settimane. L'ipotesi, inizialmente esclusa dal premier Giuseppe Conte, ora torna sul tavolo: l'aumento costante ed esponenziale dei contagi non promette nulla di buono e perciò adesso anche dal governo iniziano a prendere in considerazione il pugno durissimo. Se ...