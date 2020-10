L’ipocrisia di Erdogan: paladino dei musulmani, ma alleato della Cina nella persecuzione degli uiguri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nello scontro sempre meno a distanza tra Recep Tayyip Erdogan ed Emmanuel Macron, entrambi i presidenti hanno strumentalizzato vecchie divisioni interne per creare consenso attorno alla propria persona. Il leader turco, in particolare, consapevole di come funziona ormai la comunicazione politica, ha colto l’occasione per far leva su sentimenti islamofobi per presentare la Turchia come leader dei Paesi di fede islamica. «musulmani trattati come ebrei», ha tuonato il leader dell’Akp, dopo che Macron, all’indomani della decapitazione dell’insegnante Samuel Paty, ha annunciato una stretta sulla vita dei fedeli musulmani in Francia e sui luoghi di culto, in un piano che ironicamente il capo dell’Eliseo ha chiamato dei cinque pilastri. E che è uno dei fattori nelle tensioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nello scontro sempre meno a distanza tra Recep Tayyiped Emmanuel Macron, entrambi i presidenti hanno strumentalizzato vecchie divisioni interne per creare consenso attorno alla propria persona. Il leader turco, in particolare, consapevole di come funziona ormai la comunicazione politica, ha colto l’occasione per far leva su sentimenti islamofobi per presentare la Turchia come leader dei Paesi di fede islamica. «trattati come ebrei», ha tuonato il leader dell’Akp, dopo che Macron, all’indomanidecapitazione dell’insegnante Samuel Paty, ha annunciato una stretta sulla vita dei fedeliin Francia e sui luoghi di culto, in un piano che ironicamente il capo dell’Eliseo ha chiamato dei cinque pilastri. E che è uno dei fattori nelle tensioni ...

Tiziana_DR : Tra l'altro la vignetta che ha fatto uscire dai gangheri #Erdogan al punto da fargli scagliare una fatwa prontament… - Chiara58015306 : RT @gianmicalessin: Erdogan l’ icona dell’ipocrisia islamista. Denuncia Charlie Hebdo per una vignetta, ma non fermo’ migliaia di militanti… - serenellabettin : RT @gianmicalessin: Erdogan l’ icona dell’ipocrisia islamista. Denuncia Charlie Hebdo per una vignetta, ma non fermo’ migliaia di militanti… - etiamomnes : @OGiannino Finalmente parole chiare. Dobbiamo superare l'ipocrisia nella quale le culture occidentali sono immerse.… - Carson99462500 : RT @gianmicalessin: Erdogan l’ icona dell’ipocrisia islamista. Denuncia Charlie Hebdo per una vignetta, ma non fermo’ migliaia di militanti… -

