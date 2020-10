L’ipocrisia della Francia. Ora piange, ma in Medio Oriente sostiene il terrorismo islamico (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Dopo aver favorito una società globalizzata e mondialista, in cui non si lascia più spazio alle identità religiose e culturali, favorito la cultura del nichilismo, incoraggiato una visione ultralaicista della società, ma dall’altra parte rafforzato l’alleanza con i paesi che finanziano economicamente e ideologicamente il terrorismo in Medio Oriente, dato asilo a individui legati ai gruppi terroristici ed essersi opposti invece a paesi come la Siria e l’Iran che hanno combattuto contro il terrorismo, la Francia cerca in tutti i modi di incoraggiare lo scontro tra popoli e religioni. Possiamo notare purtroppo il proliferare di gruppi o individui che reagiscono con la violenza a queste provocazioni, sarebbe allora ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Dopo aver favorito una società globalizzata e mondialista, in cui non si lascia più spazio alle identità religiose e culturali, favorito la cultura del nichilismo, incoraggiato una visione ultralaicistasocietà, ma dall’altra parte rafforzato l’alleanza con i paesi che finanziano economicamente e ideologicamente ilin, dato asilo a individui legati ai gruppi terroristici ed essersi opposti invece a paesi come la Siria e l’Iran che hanno combattuto contro il, lacerca in tutti i modi di incoraggiare lo scontro tra popoli e religioni. Possiamo notare purtroppo il proliferare di gruppi o individui che reagiscono con la violenza a queste provocazioni, sarebbe allora ...

