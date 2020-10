Lione, Garcia duro: «Depay al Barcellona? Affronterò Koeman» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Ronald Koeman su Memphis Depay Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha commentato con durezza le dichiarazioni rilasciate da Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, su Memphis Depay. «Memphis è molto bravo e interpreta bene il ruolo di capitano. Affronterò Koeman quando sarà il momento. Quando arriverà l’occasione, lo farò». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rudi, allenatore del, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Ronaldsu MemphisRudi, allenatore del, ha commentato con durezza le dichiarazioni rilasciate da Ronald, tecnico del, su Memphis. «Memphis è molto bravo e interpreta bene il ruolo di capitano. Affronteròquando sarà il momento. Quando arriverà l’occasione, lo farò». Leggi su Calcionews24.com

