L'INTERVISTA – Napoli, Forza Italia si smarca: "Alle comunali la Lega rinunci al simbolo"

Tempo di lettura: 3 minuti

Napoli – Stanislao Lanzotti, coordinatore di Forza Italia a Napoli. Lei ha incontrato il suo omologo Marco Sarracino, segretario partenopeo del Pd. Cosa vi siete detti? "Ci siamo incontrati come spesso accade ed abbiamo passeggiato insieme. Abbiamo discusso di Napoli ed abbiamo convenuto su un'impostazione da dare alla città per i prossimi 10 anni . Da qui a dire che saremo alleati il passo è ancora lungo però . Certamente accolgo con grande favore la dichiarazione di Marco sulla necessità di una legge speciale per Napoli. E' un punto di partenza essenziale per rilanciare l'economia della città e per recuperare il gap sociale con altre grandi città ...

