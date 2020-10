Linguine con crema di zucchine, philadelphia e prosciutto cotto croccante (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le Linguine con crema di zucchine philadelphia e prosciutto cotto croccante sono un’ottima alternativa ai soliti primi tradizionali. Il sapore è molto semplice e il piatto rimane leggero, la preparazione è rapida e facile. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di pasta2 zucchine grandi100 g di philadelphia1 pezzetto di cipolla120 g di prosciutto cotto3-4 cucchiai di olio evoSale fino q.b.Per preparare le Linguine con crema di zucchine philadelphia e prosciutto cotto croccante iniziamo portando sul fuoco ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lecondisono un’ottima alternativa ai soliti primi tradizionali. Il sapore è molto semplice e il piatto rimane leggero, la preparazione è rapida e facile. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di pasta2grandi100 g di1 pezzetto di cipolla120 g di3-4 cucchiai di olio evoSale fino q.b.Per preparare lecondiiniziamo portando sul fuoco ...

