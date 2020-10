Liguria, l’allarme cancella Halloween. Sui mezzi pubblici scende la capienza | Le ordinanze sulla mobilità e sul trasporto pubblico (Di venerdì 30 ottobre 2020) Impennata dei contagi. Toti firma l’ordinanza che scoraggia la circolazione serale dalle 21 alle 6 del mattino. Sarà in vigore da stasera venerdì 30 ottobre all’alba di lunedì 2 novembre. Vieta gli assembramenti e la deambulazione nelle ore notturne su tutto il territorio regionale, se non motivati dall'esigenza di raggiungere abitazioni private, negozi, da esigenze di lavoro o di salute e dall'attività sportiva Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 30 ottobre 2020) Impennata dei contagi. Toti firma l’ordinanza che scoraggia la circolazione serale dalle 21 alle 6 del mattino. Sarà in vigore da stasera venerdì 30 ottobre all’alba di lunedì 2 novembre. Vieta gli assembramenti e la deambulazione nelle ore notturne su tutto il territorio regionale, se non motivati dall'esigenza di raggiungere abitazioni private, negozi, da esigenze di lavoro o di salute e dall'attività sportiva

prestia_fabio : RT @Corriere: In particolare l’allarme è alto per 5 regioni — Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta — e per la provincia auto… - Corriere : In particolare l’allarme è alto per 5 regioni — Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta — e per la prov… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: 'L'#assenzaspettacolare', è questa la mobilitazione organizzata dalla #FisTel #Cisl #Liguria per domani, venerdì 30 ottob… - uandarin : l’allarme è alto per 5 regioni — Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta — e per la provincia autonoma… - rosina_70 : RT @BabboleoNews: 'L'#assenzaspettacolare', è questa la mobilitazione organizzata dalla #FisTel #Cisl #Liguria per domani, venerdì 30 ottob… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria l’allarme Coronavirus, l’allarme dei piccoli imprenditori: «Aiuti troppo tardi, nel frattempo avremo già chiuso» Corriere della Sera