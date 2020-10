L’epidemia rischia di sfuggire di mano. Oltre 31mila nuovi casi e 199 morti nelle ultime 24 ore. L’Iss: “Indice Rt a 1,7. Undici regioni a rischio elevato” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Oggi non ci sono buone notizi: registriamo 31.084 casi nelle ultime 24 ore con 199 decessi”. E’ quanto ha detto il direttore generale per la Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso del punto stampa dedicato alla situazione epidemiologica in Italia. “Dati attesi – ha sottolineato – il trend è in aumento, vedremo i risultati dell’ultimo Dpcm solo fra giorni”. Secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, nel periodo 8-21 ottobre l’indice di trasmissibilità (Rt), calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1,70. “Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle regioni/PA italiane, con valori superiori a 1,5” scrive ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Oggi non ci sono buone notizi: registriamo 31.08424 ore con 199 decessi”. E’ quanto ha detto il direttore generale per la Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso del punto stampa dedicato alla situazione epidemiologica in Italia. “Dati attesi – ha sottolineato – il trend è in aumento, vedremo i risultati dell’ultimo Dpcm solo fra giorni”. Secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, nel periodo 8-21 ottobre l’indice di trasmissibilità (Rt), calcolato suisintomatici, è pari a 1,70. “Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle/PA italiane, con valori superiori a 1,5” scrive ancora ...

