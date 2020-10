Legalità e sicurezza delle imprese casertane: siglata intesa tra Confcommercio e Prefettura (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il presidente provinciale di Confcommercio, Lucio Sindaco, e il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, hanno sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza del tessuto imprenditoriale. Un documento di grande rilievo che assume una importanza ancora più significativa alla luce del periodo di emergenza vissuto da tanti imprenditori del territorio. L’obiettivo è infatti quello di strutturare iniziative congiunte sul tema della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nonché a qualsiasi fenomeno criminale che possa in qualche modo limitare la libertà delle imprese. “Uno dei primi interventi – fa sapere il presidente di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il presidente provinciale di, Lucio Sindaco, e il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, hanno sottoscritto questa mattina un protocollo d’per la legalità e ladel tessuto imprenditoriale. Un documento di grande rilievo che assume una importanza ancora più significativa alla luce del periodo di emergenza vissuto da tanti imprenditori del territorio. L’obiettivo è infatti quello di strutturare iniziative congiunte sul tema della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nonché a qualsiasi fenomeno criminale che possa in qualche modo limitare la libertà. “Uno dei primi interventi – fa sapere il presidente di ...

uccio_nonno : #Lamorgese Sei inadeguata. Incapace di una visione di sicurezza per #Italy . Devi agire sulla base della legalit… - elezanini : qui #firenze...negozi costretti a barricare le vetrine in vista di manifestazione non autorizzata...ma stiamo scher… - FeliceAquila : Prefetto Mario Morcone: assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione - Giunta della Regione Campania. #Nizza… - NoccHOne : Non dite ai francesi che abbiamo ripristinato legalità e civiltà, abolendo i decreti sicurezza, altrimenti ci menano. #Nizza - edilportale : #Edilizia, i Cassa edile awards al @SAIEfiera premiano legalità e sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Legalità sicurezza Guerriglia a Napoli, Lamorgese: 'Violenze inaccettabili e preordinate' Agenzia ANSA