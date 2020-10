Lecce-Pescara, probabili formazioni e TV (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lecce-Pescara sarà l’ultima gara che si disputerà nella sesta giornata della Serie B 2020-2021. La partita infatti si giocherà lunedì 2 novembre alle ore 21.00 presso lo Stadio Via del Mare di Lecce. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa non vincono da ben tre gare e nell’ultima hanno pareggiato contro un bel Cosenza. Il Pescara potrebbe essere quindi un valido trampolino per il rilancio dei salentini dopo alcune prestazioni non all’altezza della rosa costruita durante la sessione estiva di mercato. I pugliesi occupano la nona posizione in classifica e hanno raccolto sei punti (1 V, 3 P, 1 S).Gli abruzzesi sono in una situazione psicologica molto precaria. La truppa di Oddo, ex della gara, fino a questo momento ha raccolto un misero punticino, perdendo le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020)sarà l’ultima gara che si disputerà nella sesta giornata della Serie B 2020-2021. La partita infatti si giocherà lunedì 2 novembre alle ore 21.00 presso lo Stadio Via del Mare di. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa non vincono da ben tre gare e nell’ultima hanno pareggiato contro un bel Cosenza. Ilpotrebbe essere quindi un valido trampolino per il rilancio dei salentini dopo alcune prestazioni non all’altezza della rosa costruita durante la sessione estiva di mercato. I pugliesi occupano la nona posizione in classifica e hanno raccolto sei punti (1 V, 3 P, 1 S).Gli abruzzesi sono in una situazione psicologica molto precaria. La truppa di Oddo, ex della gara, fino a questo momento ha raccolto un misero punticino, perdendo le ...

