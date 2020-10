Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Cagliari

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Le gare del sabato della 6^ giornata di Serie A si concluderanno con il match serale del Dall’Ara tra. Diverse assenze in casa felsinea, con il lungo stop per Santander, oltre a quelli di Dijks, Mbaye, Medel, Poli, Sansone e Skov Olsen. In casaout Ceppitelli, Luvumbo e Pinna. Di Francesco si affida ancora a Nandez-Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone. Unico ballottaggio, Sottil/Ounas, ma il giovane azzurro dovrebbe essere favorito a partire dall’inizio.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nández, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di ...

passione_inter : VIDEO - Inter-Parma, ultimissime sulle probabili formazioni: Conte apre al turnover - - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sparta Praga - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Sociedad-Napoli - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cska Sofia - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cska Sofia) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

Pensioni Per Tutti

LA CONFESERCENTI SCENDE IN PIAZZA PER MANIFESTARE SULL’ULTIMO DPCM DEL 24 OTTOBRE -MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19. Questa sera nel capoluogo salentino, precisamente in piazza Santa Teresa, si è ...Sono già 50 le società iscritte. Per partecipare basta inviare una foto con un 'modello' della società , giocatore, tecnico, dirigente o tifoso, che indossi la mascherina all'indirizzo newsrimini@gmai ...