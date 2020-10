Le raccomandazioni del sindaco in vista di Halloween, firmata l'ordinanza anti-petardi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il sindaco Marco Baccini comunica ai cittadini di aver adottato un'ordinanza che impone il divieto di utilizzo di petardi e di materiale pirotecnico in tutto il territorio del Comune di Bagno di ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 30 ottobre 2020) IlMarco Baccini comunica ai cittadini di aver adottato un'che impone il divieto di utilizzo die di materiale pirotecnico in tutto il territorio del Comune di Bagno di ...

5_bepi : @StefanoFeltri non capisco come facciate ad avere tutte ste raccomandazioni! Feltri le ho dato del raccomandato e d… - fiordisale : #feltri va avanti a raccontare balle Non se ne può + perché GOVERNO NON HA MAI DETTO CHE ABDAVA TUTTO BENE Mai, ma… - stuckindreamsx : RT @nephelimheronda: @GrandeFratello Vi preoccupate del messaggio che arriva a casa. Questo è quello che ho recepito io: TUTTO gira intorno… - nephelimheronda : @GrandeFratello Vi preoccupate del messaggio che arriva a casa. Questo è quello che ho recepito io: TUTTO gira into… - mariamacina : RT @marodri: Le forti raccomandazioni dell'avvocato del popolo. @sebmes what else? -

Ultime Notizie dalla rete : raccomandazioni del Le Raccomandazioni del Ministro dell'interno sulle restrizioni in vigore Fiscoetasse In piazza delle Carceri le luci del commercio che non vogliono spegnersi

Poca gente ma atmosfera suggestiva alla protesta organizzata da tre consiglieri di centrodestra. Quasi disertati i sit-in delle partite Iva e dei gruppi di Prato Antifascista ...

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 — SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Z00062 del 02/10/2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento dei contagi in linea a quanto previsto dai DPCM e dalle raccomandazioni del CTS;RILEVATO che, a ...

Poca gente ma atmosfera suggestiva alla protesta organizzata da tre consiglieri di centrodestra. Quasi disertati i sit-in delle partite Iva e dei gruppi di Prato Antifascista ...Z00062 del 02/10/2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento dei contagi in linea a quanto previsto dai DPCM e dalle raccomandazioni del CTS;RILEVATO che, a ...