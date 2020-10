Le priorità sociali dell’innovazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) A controllare e ridurre le tensioni causate dalla fallibilità e fragilità interviene la sperimentazione che con le sue osservazioni allarga, approfondisce o cambia il campo della conoscenza. A fondatori e investitori non basta soffermarsi sulla ragione astratta propugnata da Cartesio (1596-1650) per fondare le loro convinzioni e arrivare a una conclusione. C’è da tenere in gran conto il metodo sperimentale sostenuto da David Hume (1711-1776). Sperimentare non da soli ma interagendo con perseveranza in piccoli gruppi di fondatori e investitori aiuta a dissipare l’atmosfera di incertezza che avvolge le high-tech startup appoggiate dal venture capital à-la-Doriot. L’High-Tech non è uno status symbol da esibire. Ponendosi a servizio della società, gli imprenditori delle high-tech startup fanno penetrare l’innovazione nei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) A controllare e ridurre le tensioni causate dalla fallibilità e fragilità interviene la sperimentazione che con le sue osservazioni allarga, approfondisce o cambia il campo della conoscenza. A fondatori e investitori non basta soffermarsi sulla ragione astratta propugnata da Cartesio (1596-1650) per fondare le loro convinzioni e arrivare a una conclusione. C’è da tenere in gran conto il metodo sperimentale sostenuto da David Hume (1711-1776). Sperimentare non da soli ma interagendo con perseveranza in piccoli gruppi di fondatori e investitori aiuta a dissipare l’atmosfera di incertezza che avvolge le high-tech startup appoggiate dal venture capital à-la-Doriot. L’High-Tech non è uno status symbol da esibire. Ponendosi a servizio della società, gli imprenditori delle high-tech startup fanno penetrare l’innovazione nei ...

