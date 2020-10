Le previsioni meteo di sabato 31 ottobre

(Di venerdì 30 ottobre 2020) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nebbia sulle vallate al mattino, bel tempo sul resto del settore. Al Sud ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. – Giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutte le regioni. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, temperature stabili Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali, nubi basse al mattino sulle vallate Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali. Al mattino nubi basse e banchi di nebbia sulle vallate. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le ...

meteoredit : #30ottobre Le previsioni #meteo aggiornate per questo fine settimana. - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Venerdì 30 Ottobre 2020 - Periodico Daily #meteo #30ottobre - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 30/10 alle 06:05. - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - zazoomblog : Previsioni meteo 30 ottobre: fase stabile sull’Italia - #Previsioni #meteo #ottobre: #stabile -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

Aggiornamento previsioni meteo Tortolì, giovedì, 29 ottobre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura ...I ricoverati in terapia intensiva sono 1.651. Ieri 24.991 nuovi positivi e 205 morti con 198.952 test. Per quanto riguarda le singole regioni, si ...