Le ministre Bellanova e Azzolina contro la Puglia: “riaprano subito le scuole” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le ministre Azzolina e Bellanova vogliono impugnare l’ordinanza del presidente della Puglia, Emiliano e fare riaprire le scuole. emiliano, Bellanova e AzzolinaDa oggi, venerdì 30 ottobre, niente scuola per i ragazzi e le ragazze pugliesi. Unica eccezione la scuola dell’infanzia. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha fatto sua una clausola del nuovo dpcm che permette alle regioni di operare autonomamente in materia di sicurezza per la salute dei cittadini. E visto che anche in Puglia i casi di coronavirus sono in aumento, Emiliano ha preferito chiudere, anche perché – sono parole sue – è proprio la scuola ad avere causato la seconda ondata di Covid. Ma il ministro ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Levogliono impugnare l’ordinanza del presidente della, Emiliano e fare riaprire le scuole. emiliano,Da oggi, venerdì 30 ottobre, niente scuola per i ragazzi e le ragazze pugliesi. Unica eccezione la scuola dell’infanzia. Il governatore della, Michele Emiliano, ha fatto sua una clausola del nuovo dpcm che permette alle regioni di operare autonomamente in materia di sicurezza per la salute dei cittadini. E visto che anche ini casi di coronavirus sono in aumento, Emiliano ha preferito chiudere, anche perché – sono parole sue – è proprio la scuola ad avere causato la seconda ondata di Covid. Ma il ministro ...

