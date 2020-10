Le menzogne spudorate di Trump: 'Gli Usa nella gestione del virus sono molto meglio dell'Europa' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per numero di morti da Coronavirus, un primato che mantengono da mesi ormai. Nonostante questo, Donald Trump sostiene che gli Usa stiano andando "molto ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli Stati Unitiil primo paese al mondo per numero di morti da Corona, un primato che mantengono da mesi ormai. Nonostante questo, Donaldsostiene che gli Usa stiano andando "...

JoeyAtroce : @LauraPuppato @andrea41183532 Chi ha parlato di Bonaccini? Ho fatto notare che sul tema terapie intensive non si pu… - megliobarbari : RT @MarcoNarcisi1: @borghi_claudio Menzogne spudorate in diretta nazionale. Nulla di nuovo, ma sempre e ugualmente disgustoso. - matteo_1093 : RT @MarcoNarcisi1: @borghi_claudio Menzogne spudorate in diretta nazionale. Nulla di nuovo, ma sempre e ugualmente disgustoso. - darianichele : RT @MarcoNarcisi1: @borghi_claudio Menzogne spudorate in diretta nazionale. Nulla di nuovo, ma sempre e ugualmente disgustoso. - maura22125911 : RT @MarcoNarcisi1: @borghi_claudio Menzogne spudorate in diretta nazionale. Nulla di nuovo, ma sempre e ugualmente disgustoso. -

Ultime Notizie dalla rete : menzogne spudorate Le menzogne spudorate di Trump: "Gli Usa nella gestione del virus sono molto meglio dell'Europa" Globalist.it Le menzogne spudorate di Trump: "Gli Usa nella gestione del virus sono molto meglio dell'Europa"

Mentre Trump dice le sue menzogne, il conteggio dei casi negli Usa sfiora oggi quota 9 milioni e il bilancio dei morti è arrivato a 228.677.

Fisco, l’ Italia è il Paese più tassato d’Europa, lo affermano i commercialisti

Nel contesto internazionale, la pressione fiscale italiana risulta essere sbilanciata sul lavoro rispetto al consumo. L’Italia si colloca infatti al 26° posto nella graduatoria EU27 per quanto ...

Mentre Trump dice le sue menzogne, il conteggio dei casi negli Usa sfiora oggi quota 9 milioni e il bilancio dei morti è arrivato a 228.677.Nel contesto internazionale, la pressione fiscale italiana risulta essere sbilanciata sul lavoro rispetto al consumo. L’Italia si colloca infatti al 26° posto nella graduatoria EU27 per quanto ...