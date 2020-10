Le accuse degli studiosi al governo Conte:“Sacrifici degli italiani gettati alle ortiche” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre emergono uno dopo l’altro, tutti fallimenti del governo nella pianificazione, gestione e preparazione in previsione della seconda ondata, intervengono loro: “studiosi dalle firme pesanti”, che evidenziano come “i sacrifici degli italiani, reclusi per due mesi fra marzo e aprile, siano stati gettati alle ortiche”. A questo punto è necessario e doveroso che venga compiuta un’ “operazione verità” sugli errori commessi nella gestione dell’epidemia. Hanno capito che non c’è tempo da perdere e che finora ne è stato perso fin troppo, così mentre il governo di promettopoli ne perde ancora limitandosi a usufruire dell’unica arma che ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre emergono uno dopo l’altro, tutti fallimenti delnella pianificazione, gestione e preparazione in previsione della seconda ondata, intervengono loro: “firme pesanti”, che evidenziano come “i sacrifici, reclusi per due mesi fra marzo e aprile, siano statiortiche”. A questo punto è necessario e doveroso che venga compiuta un’ “operazione verità” sugli errori commessi nella gestione dell’epidemia. Hanno capito che non c’è tempo da perdere e che finora ne è stato perso fin troppo, così mentre ildi promettopoli ne perde ancora limitandosi a usufruire dell’unica arma che ...

marco_maiocchi : RT @Michele_wmy: @marco_maiocchi La stragrande maggioranza dei paesi europei non è riuscita a gestire i propri conflitti di immigrazione mu… - Michele_wmy : @marco_maiocchi La stragrande maggioranza dei paesi europei non è riuscita a gestire i propri conflitti di immigraz… - Raffy1380 : @UlisseRai1 Assolutamente si! Alberto ha reso giustizia a Maria Antonietta. Ha fatto degli errori ma non meritava c… - summersneeze : RT @Cri_Snix: cosa dovrebbe fare la sm: promuovere i suoi artisti, tutelarli da accuse e minacce, farli lavorare in maniera decente, dargli… - CesareVanzetti : @dottorpax @colvieux @CarloCalenda È scellerato far cadere il governo ora. Tra l'altro reputo che metà delle accuse… -

Ultime Notizie dalla rete : accuse degli Regeni, la Procura conferma le accuse agli agenti dei servizi egiziani - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Jeremy Corbyn è stato sospeso dal Partito laburista per le accuse di antisemitismo

L'ex leader laburista è stato sospeso dopo aver provato a difendersi dalle accuse di lassismo verso atti di matrice antisemita all'interno del partito, riportati da un'inchiesta della Commissione brit ...

La replica di Zverev: “Le accuse di violenza sono false”

Il tedesco ha negato le parole della ex-fidanzata Olga Sharypova, e ha scritto che si prenderà le proprie responsabilità paterne in seguito alla notizia della gravidanza di Brenda Patea, un'altra prec ...

L'ex leader laburista è stato sospeso dopo aver provato a difendersi dalle accuse di lassismo verso atti di matrice antisemita all'interno del partito, riportati da un'inchiesta della Commissione brit ...Il tedesco ha negato le parole della ex-fidanzata Olga Sharypova, e ha scritto che si prenderà le proprie responsabilità paterne in seguito alla notizia della gravidanza di Brenda Patea, un'altra prec ...