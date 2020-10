Lazio, presto l'esito dei tamponi: "Siamo ottimisti" (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA - C'è attesa in casa Lazio , ma serve aspettare ancora per ricevere l'esito dei tamponi effettuati in mattinata nel centro sportivo di Formello. Il direttore sanitario del club, il dottor Ivo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA - C'è attesa in casa, ma serve aspettare ancora per ricevere l'deieffettuati in mattinata nel centro sportivo di Formello. Il direttore sanitario del club, il dottor Ivo ...

sportli26181512 : #Lazio, presto l’esito dei tamponi: “Siamo ottimisti”: Ivo Pulcini, direttore sanitario del club biancoceleste, è f… - LeonardoM1900 : RT @Alex_Piace: ??Molti ci hanno descritto la #Lazio come una famiglia. #LuisFelipe e #Leiva che si isolano insieme in quarantena sono la te… - 1Poster1 : RT @Pinucci63757977: Il Barilla spara le ultime cartucce: presto dovrà traslocare dal palazzo della regione Lazio perchè non lo voteranno m… - VoceDelVerboPar : @pontanifra @Assaggidiviaggi @Aroundthe2013 @rivogliobarbie @dilettacaponi @orsanelcarro @Happy_ontheRoad… - ndl00 : RT @Alex_Piace: ??Molti ci hanno descritto la #Lazio come una famiglia. #LuisFelipe e #Leiva che si isolano insieme in quarantena sono la te… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio presto Lazio, presto l’esito dei tamponi: “Siamo ottimisti” Corriere dello Sport Roma, blitz delle attiviste al consultorio di Via Spencer: “Va riaperto, stop ai rinvii”

La riapertura "era prevista per oggi o almeno così ci aveva assicurato la Regione Lazio nei precedenti incontri che abbiamo avuto al tavolo", spiega un'attivista ...

Lazio, presto l'esito dei tamponi: “Siamo ottimisti”

Ivo Pulcini, direttore sanitario del club biancoceleste, è fiducioso in attesa delle risposte che dovrebbero arrivare sabato mattina ...

La riapertura "era prevista per oggi o almeno così ci aveva assicurato la Regione Lazio nei precedenti incontri che abbiamo avuto al tavolo", spiega un'attivista ...Ivo Pulcini, direttore sanitario del club biancoceleste, è fiducioso in attesa delle risposte che dovrebbero arrivare sabato mattina ...