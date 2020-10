Lazio, oggi l’esito dei tamponi: difficile il rinvio contro il Torino. La situazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ore di attesa in casa Lazio.Settimana complicata per la Lazio, costretta a fare i conti con i tanti casi di Coronavirus rilevati dai tamponi pre-Champions, che tengono sempre più in ballo i prossimi impegni dei biancocelesti. Attualmente l'ipotesi sollevata dal ts Tare relativa al possibile rinvio della gara contro il Torino, in programma domenica allo stadio "Olimpico", appare però sempre più remota, con il responso definitivo che dovrebbe arrivare solo nelle prossime ore. Questa mattina, infatti, la squadra di Simone Inzaghi verrà sottoposta - come da protocollo - ad un nuovo giro di tamponi. Allo stato attuale, in Serie A, sarebbero state seguite le linee guida dettate dalla UEFA che prevedono l'obbligo di scendere in campo in caso di 13 ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ore di attesa in casa.Settimana complicata per la, costretta a fare i conti con i tanti casi di Coronavirus rilevati daipre-Champions, che tengono sempre più in ballo i prossimi impegni dei biancocelesti. Attualmente l'ipotesi sollevata dal ts Tare relativa al possibiledella garail, in programma domenica allo stadio "Olimpico", appare però sempre più remota, con il responso definitivo che dovrebbe arrivare solo nelle prossime ore. Questa mattina, infatti, la squadra di Simone Inzaghi verrà sottoposta - come da protocollo - ad un nuovo giro di. Allo stato attuale, in Serie A, sarebbero state seguite le linee guida dettate dalla UEFA che prevedono l'obbligo di scendere in campo in caso di 13 ...

