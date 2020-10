Lazio, oggi ciclo di tamponi: giornata cruciale in vista del Torino (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un giorno cruciale per la Lazio, che oggi si sottoporrà al ciclo di tamponi per confermare (o negare) i casi dubbi: casi dubbi che hanno comportato l’assenza precauzionale di molti titolari nella sfida di Champions League contro il Bruges giocata mercoledì sera. In fattispecie parliamo di Ciro Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari, Djavan Anderson, Luiz Felipe, Thomas Strakosha e Lucas Leiva, non partiti per il Belgio insieme ai lungodegenti Radu e Lulic. Si valuta che gli esiti possano essere disponibili tra stasera e la giornata di domani: ricordiamo che la Lazio, come confermato dallo stesso ds Igli Tare, potrebbe optare per il rinvio del match col Torino. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un giornoper la, chesi sottoporrà aldiper confermare (o negare) i casi dubbi: casi dubbi che hanno comportato l’assenza precauzionale di molti titolari nella sfida di Champions League contro il Bruges giocata mercoledì sera. In fattispecie parliamo di Ciro Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari, Djavan Anderson, Luiz Felipe, Thomas Strakosha e Lucas Leiva, non partiti per il Belgio insieme ai lungodegenti Radu e Lulic. Si valuta che gli esiti possano essere disponibili tra stasera e ladi domani: ricordiamo che la, come confermato dallo stesso ds Igli Tare, potrebbe optare per il rinvio del match col

RegioneLazio : SU OLTRE 25 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO (+2.217) SI REGISTRANO 1.995 CASI POSITIVI (+32), 15 I DECESSI (-4) E 214 I… - HuffPostItalia : In Lazio verso il coprifuoco da mezzanotte alle 5: oggi 1219 nuovi casi - TuttoMercatoWeb : Lazio, oggi nuovo giro di tamponi: difficile che la gara contro il Torino venga rinviata - sportface2016 : #Lazio #COVID19 Il gruppo squadra si sottoporrà oggi al tampone: è il giorno della verità per i biancocelesti - nidil_lazio : RT @cgilnazionale: ‘VOGLIAMO VERI DIRITTI, NON FALSI CONTRATTI’ Oggi insieme ai ciclofattori per la mobilitazione nazionale #RidersXiDiritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio oggi Lazio, oggi i tamponi della verità Il Messaggero Lazio, oggi ciclo di tamponi: giornata cruciale in vista del Torino

Un giorno cruciale per la Lazio, che oggi si sottoporrà al ciclo di tamponi per confermare (o negare) i casi dubbi: casi dubbi che hanno comportato l’assenza precauzionale di molti titolari nella sfid ...

Mi ha scritto Nicola Zingaretti

Oggi sono proprio contento e sapete perché? Mi ha scritto Nicola Zingaretti. Quando ho preso la busta nella cassetta postale, ho visto il simbolo della Regione Lazio ed ho subito pensato alla ...

Un giorno cruciale per la Lazio, che oggi si sottoporrà al ciclo di tamponi per confermare (o negare) i casi dubbi: casi dubbi che hanno comportato l’assenza precauzionale di molti titolari nella sfid ...Oggi sono proprio contento e sapete perché? Mi ha scritto Nicola Zingaretti. Quando ho preso la busta nella cassetta postale, ho visto il simbolo della Regione Lazio ed ho subito pensato alla ...