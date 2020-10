Lazio, giorno verità tra tamponi e allenamento (Di venerdì 30 ottobre 2020) FORMELLO - Mattinata cruciale in casa Lazio , altri tamponi e allenamento in campo. Da valutare le possibili positività riscontrate e gli uomini a disposizione per la sfida di domenica contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) FORMELLO - Mattinata cruciale in casa, altriin campo. Da valutare le possibili positività riscontrate e gli uomini a disposizione per la sfida di domenica contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio giorno Lazio, giorno verità tra tamponi e allenamento Corriere dello Sport Covid, 5 Regioni rischiano il lockdown: ecco perchè

I numeri dei contagi e l’indice Rt non lascerebbero scampo: l’unica soluzione sembra essere la chiusura totale di certe zone.

Covid, lo Spallanzani vuole Crisanti: ma il docente critica i test rapidi e la trattativa si ferma

Crisanti a Roma allo Spallanzani? Sembrava fatta, ma la trattativa sta saltando. Non è calcio mercato, ma ci assomiglia. Dopo la rottura con il governatore del Veneto, Luca Zaia, il ...

