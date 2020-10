Lazio, caso Covid-19: oggi il giorno della verità (Di venerdì 30 ottobre 2020) In casa Lazio si attendono i risultati dei tamponi dopo i casi prima della Champions League C’è ansia in casa Lazio dopo i presunti casi di Covid-19 riscontrati prima della partita di Champions League contro il Club Brugge. oggi sarà il giorno della verità per i quattro calciatori messi in isolamento: Immobile, Lazzari, Luis Alberto e Djavan Anderson. La speranza dei biancocelesti, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quella di un nuovo caso Hakimi, risultato positivo al tampone della UEFA e poi negativo a quello effettuato dalla società. Intanto il possibile rinvio della partita contro il Torino non sembra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) In casasi attendono i risultati dei tamponi dopo i casi primaChampions League C’è ansia in casadopo i presunti casi di-19 riscontrati primapartita di Champions League contro il Club Brugge.sarà ilverità per i quattro calciatori messi in isolamento: Immobile, Lazzari, Luis Alberto e Djavan Anderson. La speranza dei biancocelesti, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quella di un nuovoHakimi, risultato positivo al tamponeUEFA e poi negativo a quello effettuato dalla società. Intanto il possibile rinviopartita contro il Torino non sembra ...

